Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина
Российская газета 13:36
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Российская газета 10:11
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
В российском блоке «Фрегат» выявили утечку токсичного топлива
На отечественном разгонном блоке «Фрегат», находящемся на космодроме Куру во французской Гвиане, была выявлена утечка токсичного топлива, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».
Live24 12:08
Общество
Куйвашев сообщил, когда примет решение об отмене ограничений на Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не смог принять решение о снятии ограничений на Среднем Урале.
АиФ Урал 11:39
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Футбол
Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов
Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола.
Pravda.Ru вчера в 06:59
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:17
Общество
В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Футбол
Судья Лиги чемпионов арестован в борделе с оружием и кокаином
Арбитр Лиги чемпионов Славко Винчич арестован в Биелине (Босния и Герцеговина).Словенский судья был задержан в рамках полицейской операции, которая связана с предотвращением проституции и распространения наркотиков.
Soccer.ru 08:45
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Игры
Компания Epic Games раздает свой очередной хит бесплатно
ИА Красная Весна 14:20
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля
Российская газета 11:47