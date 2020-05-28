Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31

Что произошло за ночь 29 мая. Коротко

Новая газета01:00

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02
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Политика

В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 27 мая в 11:07
3,3K
Авто

Правление Volkswagen одобрило альянс с Ford

Немецкий автопроизводитель заявил, что в ближайшее время будет подписано сразу несколько контрактов в разных сферах Ford и Volkswagen договорились о создании глобального производственного альянса еще в январе 2019 года.
MotorPage.Ru 07:37
Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
96
Общество

В Москве возобновились задержания пикетчиков на Петровке, 38

Пикеты начались 27 мая после задержания корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара и Виктора Немытова, которые стояли у здания МВД на Петровке, 38 в одиночных пикетах в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 08:29
200
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
147
Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
4
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,1K
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Политика

Путин поддержал планы главы Костромской области участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона.
RT на русском 08:44
1
Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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Футбол

Гендиректор «Ротора»: клуб намерен играть в РПЛ в следующем сезоне

Волгоградский "Ротор" настроен играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, информация о снятии команды не соответствует действительности, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Андрей Рекечинский.
РИА Новости 06:50
Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
8
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
109
Общество

Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей

Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
9
Политика

МИД сообщил о перспективах открытия границ зарубежных стран для россиян

Относительно Болгарии ведомство сообщает следующее: иностранцы будут обязаны заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и согласием на то, что в случае заболевания лечение будет осуществляться за их счет.
Profi.travel 02:36
2
Здоровье

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня

В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск 06:17
79
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
2
Политика

Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
4
Хоккей

Завершился второй этап подготовки строительства «Арены Омск»

Завершился второй этап подготовки строительства «Арены Омск» — процедура выбора генерального подрядчика, сообщает официальный сайт «Авангарда».
Спорт-Экспресс 08:14
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
8
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
48
Здоровье

В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице

У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
SakhaNews 06:34
4
Авто

Группа Renault озвучила план по сокращению затрат

Порядка 800 млн евро Renault намерена сэкономить за счет расширения унификации как между своими моделями, так и с автомобилями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня 06:53
Путешествия

В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян

Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
3
Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
25
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 04:49
1,6K
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
1,1K
Общество

Какие ограничения сняты в Подмосковье

Что заработает С какого числа Непродовольственная торговля, бытовые услуги площадью до 400 м 01.06.2020 МФЦ (прием физлиц) 01.06.2020 Парки 29.05.2020 Библиотеки на выдачу книг на дом.
Время Бухгалтера 04:42
23
Общество

Главу Славгорода задержали за взятку

ПолитСиб.Ру 06:59
22
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