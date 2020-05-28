Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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