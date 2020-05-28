Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
Читать в источнике
Оценить354
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Здоровье
Еще 289 нижегородцев заболели коронавирусом
289 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Нижегородской области 29 мая.
В Городе N 03:44
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса
В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».
Афиша Daily 04:02
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлен для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Газета.Ru 04:25
Здоровье
30 мая: в Тверской области коронавирус победили 55 человек
В Тверской области по данным на 30 мая подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 55 человек.
Tvtver.ru 03:45
Происшествия
Жительница Дзержинска в ожидании врачей «родила в штаны» у подъезда
Жительница Дзержинска Нижегородской области родила около подъезда дома, так и не дождавшись медиков скорой помощи.
НТВ 04:17
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев коронавируса
В Пермском крае зафиксирован резкий рост числа новых пациентов с коронавирусом. За сутки выявлено 70 новых случаев заражения.
Рифей-Пермь 03:45
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Общество
Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»
Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Финансы
Россияне продолжают покупать валюту перед сезоном отпусков
Покупка долларов и евро была ожидаемой для банков, поскольку начинается сезон отпусков. Кроме того, сыграла свою роль девальвация рубля.
Политика Сегодня 02:18
Происшествия
СКР возьмёт в оборот экс-председателя Новосибирского облсуда
Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) дала разрешение возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Вести Новосибирск вчера в 08:34
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Экономика
Обходы Аксая и Краснодара может построить компания Ротенберга
Группа компаний «Нацпроектстрой», которая является совместным предприятием ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга, может без конкурса получить несколько госконтрактов на строительство федеральных автодорог.
Южный автомобиль 28 мая в 09:11
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Напоминаем, что о попадании Кайли Дженнер в рейтинг самых молодых миллиардеров сообщили в марте 2019 года.
Gazeta.SPb вчера в 14:42
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Армия и оружие
Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис
Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
Общество
Москвичам разрешат гулять по графику с 1 июня
С 1 июня в Москве власти разрешат жителям гулять, но пока в тестовом режиме и по графику, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 27 мая в 11:48
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
Где в Самарской области заболели коронавирусом 29 мая
В пятницу, 29 мая, региональный оперативный штаб сообщил о 48 новых случаях заражения COVID-19 в Самарской области.
ГТРК Самара вчера в 04:42