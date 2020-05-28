Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 04:19
Политика
В Совфеде оценили заявление Кравчука о способе «остановить Россию»
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT слова первого украинского президента Леонида Кравчука, который заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.
RT на русском вчера в 15:28
Наука
На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни
Исследователи заметили один параметр, который почему-то игнорируется метеорологическими прогнозами — это температура по влажному термометру.
Замана вчера в 18:59
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 28 мая в 10:48
Футбол
Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву
Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 вчера в 05:08
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Здоровье
В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше
На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19.
ПолитСиб.Ру 01:45
Здоровье
Попова: сезонный коронавирус не дает иммунитета к COVID-19
Если человек переболел какими-то сезонными коронавирусами, у него не выработается иммунитет к COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 05:59
Общество
«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре
Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра Ринат Максютов.
BFM.ru 05:39
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Политика
Россия «клонировала» украинские двигатели
Lenta.ru 03:00
Происшествия
Прокуратура проверяет сообщение об осквернении Вечного огня на Урале
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ об осквернении Вечного огня.
ТАСС 04:55
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства
"Двадцать девятого мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 02:15
Футбол
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт: букмекеры назвали фаворита матча
Букмекеры считают, что в матче «Вольфсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт забьют обе команды, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1,6. Сделать ставку на другой исход можно за 2,25.
Bookmaker-ratings.ru 28 мая в 08:43
Политика
Страны ЕС и Британия обсуждают санкции США против проектов Ирана
В феврале в МИД России завили, что Россия намерена не допустить попыток США вернуть санкции против Ирана на уровне Совета Безопасности ООН.
RT на русском 04:46
Армия и оружие
США могут отправить в Тунис военных «из-за России»
РИА Новости вчера в 22:40
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 400 тыс
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 952, до 396 575.
ТАСС 04:01
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит обновленную модель Lada Vesta
Производители отечественного концерна «АвтоВАЗ» готовятся представить обновленную модель Lada Vesta.
Car.ru вчера в 07:44