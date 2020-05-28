Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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RT на русском28 мая в 15:45

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31
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Политика

В Совфеде оценили заявление Кравчука о способе «остановить Россию»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT слова первого украинского президента Леонида Кравчука, который заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.
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На Земле увеличивается количество мест, непригодных для жизни

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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву

Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
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Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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Попова: сезонный коронавирус не дает иммунитета к COVID-19

Если человек переболел какими-то сезонными коронавирусами, у него не выработается иммунитет к COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре

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BFM.ru 05:39
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Происшествия

Прокуратура проверяет сообщение об осквернении Вечного огня на Урале

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ об осквернении Вечного огня.
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"Двадцать девятого мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
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США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

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Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
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Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 400 тыс

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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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«АвтоВАЗ» выпустит обновленную модель Lada Vesta

Производители отечественного концерна «АвтоВАЗ» готовятся представить обновленную модель Lada Vesta.
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