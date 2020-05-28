Экономика

ВедомостиВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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За апрель уровень российского ВВП упал на 12%

Новая газета00:48

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интерфакс00:35

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАССвчера в 15:31

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБКвчера в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомостивчера в 16:52

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русскомвчера в 15:45

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъ00:02
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Общество

ТРЦ начнут работу в городах Кузбасса с 1 июня

Интерфакс - Россия 10:04
3
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
68
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3K
Армия и оружие

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

РИА Новости Крым 05:08
12
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,3K
Происшествия

Суд постановил взыскать с Захарченко ещё $320 тысяч

Кассационный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры и отменил решение Мосгорсуда, по которому с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его бывшей жены не стали взыскивать 320 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:47
Общество

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
2
Космос

В США погода помешала запуску космического корабля Crew Dragon

В США компания SpaceX отложила запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на 30 мая.
ФедералПресс 27 мая в 22:21
1,5K
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
11
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
9
Общество

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

РБК вчера в 20:51
3
Политика

В Германии заявили о стремлении Меркель к честному диалогу с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена наладить честный и конструктивный диалог с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Взгляд.ру 07:00
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
4,5K
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,7K
Здоровье

В Пермском крае вновь выявили 44 случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых три - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Анна Седокова намекнула, что беременна от Яниса Тиммы

Тимма ушел к Седоковой от жены и новорожденного ребенка.
Bimru.ru 07:09
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
2
Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
777
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
31
Происшествия

Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке

В Москве на Петровке у здания столичного ГУ МВД второй день подряд задерживают заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего этой радиостанции Александра Плющева.
Интерфакс 09:42
Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Баскетбол

Кайл Хайнс подписал контракт с «Миланом»

Центровой Кайл Хайнс подписал контракт с итальянским «Миланом», сообщает журналист Sportando Эмилиано Корчиа.
Sports.ru 09:45
Общество

Кадыров опроверг новые сообщения о его полете в Москву

ФАН 08:25
3
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
24
Экономика

В Санкт-Петербурге вдвое упал спрос на жилье

Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 16:06 — REGNUM Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.
REGNUM 09:06
2
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК вчера в 14:19
1,1K
Кино

Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд»

В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".
Piter.tv 09:38
Общество

В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
4
Здоровье

Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО

По состоянию на 29 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1813 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.
Частник.Ru 06:16
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