Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Общество
ТРЦ начнут работу в городах Кузбасса с 1 июня
Интерфакс - Россия 10:04
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Суд постановил взыскать с Захарченко ещё $320 тысяч
Кассационный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры и отменил решение Мосгорсуда, по которому с бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его бывшей жены не стали взыскивать 320 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:47
Общество
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три
Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Космос
В США погода помешала запуску космического корабля Crew Dragon
В США компания SpaceX отложила запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на 30 мая.
ФедералПресс 27 мая в 22:21
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Общество
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
РБК вчера в 20:51
Политика
В Германии заявили о стремлении Меркель к честному диалогу с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена наладить честный и конструктивный диалог с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Взгляд.ру 07:00
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Здоровье
В Пермском крае вновь выявили 44 случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых три - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что беременна от Яниса Тиммы
Тимма ушел к Седоковой от жены и новорожденного ребенка.
Bimru.ru 07:09
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Происшествия
Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке
В Москве на Петровке у здания столичного ГУ МВД второй день подряд задерживают заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего этой радиостанции Александра Плющева.
Интерфакс 09:42
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Баскетбол
Кайл Хайнс подписал контракт с «Миланом»
Центровой Кайл Хайнс подписал контракт с итальянским «Миланом», сообщает журналист Sportando Эмилиано Корчиа.
Sports.ru 09:45
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
Экономика
В Санкт-Петербурге вдвое упал спрос на жилье
Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 16:06 — REGNUM Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.
REGNUM 09:06
Кино
Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд»
В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".
Piter.tv 09:38
Общество
В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности
Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
Здоровье
Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО
По состоянию на 29 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1813 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.
Частник.Ru 06:16