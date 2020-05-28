Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфаксвчера в 11:42

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUMвчера в 13:25

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском28 мая в 15:45

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

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Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомости28 мая в 16:52

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Коммерсантъвчера в 00:02

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
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Политика

Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами

Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Экономика

В России появятся три новые особые экономические зоны

Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
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Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Общество

В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом

RT на русском 27 мая в 17:50
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Политика

Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США

26 мая в Белом доме рассказали о намерении Трампа провести очный саммит G7 в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон.
Известия 16:11
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Происшествия

В Брянске возбудили дело после смерти девочки, проглотившей батарейку

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью школьницы, проглотившей батарейку, сообщает СУСК РФ по Брянской области.
РИА Новости 28 мая в 08:24
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Происшествия

Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе

По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ 15:47
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Экономика

Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 11:53
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Кино

Amazon снимет сериал «Девушка с татуировкой дракона»

Колоритную героиню из романов шведского журналиста поместят в современные реалии Шоу будет основано на книжной серии Стига Ларссона "Миллениум", но "поместит культовую и полюбившуюся зрителям главную героиню в наше время - в новое место действия, с новыми персонажами и новой историей, которая понравится и поклонникам оригинала, и молодому поколению".
Inc-news.ru 16:35
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Футбол

Флик побил рекорд Гвардиолы в «Баварии»

Евро-футбол.ру 15:29
Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 16:44
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Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
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Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
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Происшествия

Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота

Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели.
Вести.Ru 10:33
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Политика

Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 18:29
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
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Происшествия

СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King

Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
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Общество

Руководство Lufthansa допустило возможность банкротства авиакомпании

Наблюдательный совет немецкой авиакомпании Lufthansa не исключает варианта признания банкротства авиакомпании вместо принятия пакета мер поддержки от государства, сообщил немецкий информационно-политический журнал Focus.
Rambler News Service вчера в 06:51
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Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 10 – May 2020 Update Как сообщает ToDay News Ufa, The Verge рассказывает о главных нововведениях обновления: обновленная вторая версия Windows for Linux 2 (WSL 2). У версии есть встроенное Linux-ядро и обновляется она через Windows Update.
ToDay News Ufa 27 мая в 23:33
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Энергетика

С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США

Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.
RT на русском 06:31
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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