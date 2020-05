РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".

Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 10 – May 2020 Update Как сообщает ToDay News Ufa, The Verge рассказывает о главных нововведениях обновления: обновленная вторая версия Windows for Linux 2 (WSL 2). У версии есть встроенное Linux-ядро и обновляется она через Windows Update.