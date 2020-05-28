Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Политика
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам акций протеста многочисленными арестами и использованием «неограниченной мощи» военных.
Lenta.ru 16:20
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Общество
В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом
RT на русском 27 мая в 17:50
Политика
Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США
26 мая в Белом доме рассказали о намерении Трампа провести очный саммит G7 в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон.
Известия 16:11
Происшествия
В Брянске возбудили дело после смерти девочки, проглотившей батарейку
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью школьницы, проглотившей батарейку, сообщает СУСК РФ по Брянской области.
РИА Новости 28 мая в 08:24
Происшествия
Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе
По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ 15:47
Экономика
Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID
Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 11:53
Кино
Amazon снимет сериал «Девушка с татуировкой дракона»
Колоритную героиню из романов шведского журналиста поместят в современные реалии Шоу будет основано на книжной серии Стига Ларссона "Миллениум", но "поместит культовую и полюбившуюся зрителям главную героиню в наше время - в новое место действия, с новыми персонажами и новой историей, которая понравится и поклонникам оригинала, и молодому поколению".
Inc-news.ru 16:35
Футбол
Флик побил рекорд Гвардиолы в «Баварии»
Евро-футбол.ру 15:29
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 16:44
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Происшествия
Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота
Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели.
Вести.Ru 10:33
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 18:29
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
Общество
Руководство Lufthansa допустило возможность банкротства авиакомпании
Наблюдательный совет немецкой авиакомпании Lufthansa не исключает варианта признания банкротства авиакомпании вместо принятия пакета мер поддержки от государства, сообщил немецкий информационно-политический журнал Focus.
Rambler News Service вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям
Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 10 – May 2020 Update Как сообщает ToDay News Ufa, The Verge рассказывает о главных нововведениях обновления: обновленная вторая версия Windows for Linux 2 (WSL 2). У версии есть встроенное Linux-ядро и обновляется она через Windows Update.
ToDay News Ufa 27 мая в 23:33
Энергетика
С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США
Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.
RT на русском 06:31
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36