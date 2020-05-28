Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлен для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Газета.Ru 04:25
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей 15-летней девочки.
RT на русском вчера в 09:16
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс вчера в 12:35
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Космос
Глава NASA предложил отправить Тома Круза на МКС для съемок фильма
Директор NASA Джим Брайденстайн предложил организовать полет голливудского актера Тома Круза на Международную космическую станцию (МКС) для съемок нового фильма.
Ридус 28 мая в 04:53
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Здоровье
Ограничительные мероприятия в ЕАО продлили до 14 июня
Согласно документу, ограничительные мероприятия в регионе продлены до 14 июня, сообщает корр. РИА Биробиджан со ссылкой на сайт правительства ЕАО.
РИА Биробиджан 03:26
Здоровье
В Пермском крае у 22 пациентов и сотрудников кардиологии выявили COVID
По данным министерства здравоохранения, в регионе на 30 мая зарегистрированы 1656 заразившихся COVID-19, в том числе 70 новых случаев, выявленных за последние сутки, выздоровели 928 человек, 56 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
РИА Новости 05:10
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
За сутки в Татарстане выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
Выздоровело - 103 человека Сегодня в Татарстане подтверждено 63 новых случая COVID-19, из них завозной – 1, остальные контактные.
Знамя труда (Альметьевск) 03:38
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Ведомости вчера в 12:33
Общество
В Польше возобновился транзит российского газа
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport.
Rambler News Service 27 мая в 08:49
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке фильма "Человек-волк".
Газета.Ru 04:58
Общество
Угдан закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Власти закрыли на карантин село Угдан в Читинском районе из-за вспышки коронавируса, сообщили 29 мая «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
Московский Комсомолец Чита вчера в 09:06
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Экономика
Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии
Число запросов от покупателей из России, готовых приобрести недвижимость в Белоруссии, выросло в разы за апрель и май 2020 года.
Lenta.ru вчера в 06:23
Общество
В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня
Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН 28 мая в 11:46
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform 27 мая в 04:14
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК 28 мая в 14:19
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 268 человек
Еще 268 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, заявили 28 мая в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 28 мая в 03:56
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
Игры
Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня
Cyber.sports.ru вчера в 11:05