Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Общество
В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая
Москва 24 вчера в 12:36
Политика
Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
Происшествия
В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов
Российская газета 02:15
Армия и оружие
В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии
Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.
REGNUM 01:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В Псковской области нашли тело второй пропавшей 15-летней девочки
Известия вчера в 07:57
Транспорт
Более 21,5 тыс. пассажиров активировали проездные в Санкт-Петербурге
Пассажиры общественного транспорта Санкт-Петербурга активировали в пятницу, 29 мая, более 21,5 тыс. льготных проездных билетов.
Известия 01:40
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ
Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.
Бомбардир.ру вчера в 07:28
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Армия и оружие
AP: Пентагон направит военную полицию в Миннеаполис
Пентагон приказал армии привести в готовность подразделение американской военной полиции для направления в Миннеаполис, где происходят беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими.
Газета.Ru 02:23
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor вчера в 11:57
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости вчера в 09:56
Игры
Новая игра Minecraft: Dungeons стала настоящей проблемой для геймеров, решивших удалить её
Разработчики просят пока не удалять проект, поскольку это может стать настоящей проблемой для геймеров.
Актуальные Новости 27 мая в 04:15
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства
"Двадцать девятого мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 02:15
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Шрёдер считает, что санкции в условиях пандемии следует пересмотреть
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) считает введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
ТАСС 01:18
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости вчера в 16:54
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Футбол
Александр Головин: «Впервые за 6 лет праздную день рождения дома»
Помню, в один день рождения играл за Калтан.
Матч ТВ 02:20
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 13:15