Экономика
BFM.ruВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Общество
Режим самоизоляции в Омской области официально ослабят с 4 июня
Бурков отметил, что Омская область в ближайшие дни выйдет на плато, но если случится резкий подъем заболеваемости, ограничения будут введены снова.
Город55.ру вчера в 11:33
Политика
Меркель отказалась ехать на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне.
News.ru вчера в 20:43
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Технологии
Zoom отключает пользователей от Сети
Одно из самых популярных в период пандемии коронавируса приложений для онлайн-конференций Zoom начало постепенно отключать пользователей от Сети для того, чтобы вынудить их перейти на новую и более безопасную версию программы.
Live24 04:29
Общество
В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:35
Политика
Лукашенко рассказал о зависти к Белоруссии на самом высоком уровне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зависти к республике на самом высоком уровне в связи с отсутствием там жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 00:02
Общество
Для борющихся с COVID-19 медиков учредят награды
Для медиков, которые отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией, учредят специальные ведомственные награды.
Коммерсантъ 04:22
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru вчера в 01:46
Армия и оружие
Отчёт ОБСЕ продемонстрировал ложь командования ВСУ
Ложь украинских военных опровергается очередным докладом СММ ОБСЕ номер 126 от 28 мая 2020.
Новостной фронт вчера в 11:26
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлен для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Газета.Ru 04:25
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Оригинальная картина заложила ряд основополагающих признаков жанра ужасов Кинокомпания Universal выпустит ремейки своего классического фильма ужасов 1941 года "Человек-волк".
Piter.tv 04:38
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей 15-летней девочки.
RT на русском вчера в 09:16
Армия и оружие
Российский самолет над Черным морем испугал украинских моряков
Истребитель российских ВКС перепугал украинских военных в водах Черного моря.
Shraibikus News 04:06
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 28 мая в 00:02
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:21
Единоборства
Глава UFC ответил на обвинения Джонса во лжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на обвинения чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса во лжи.
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Врач назвала влияющий на силу второй волны коронавируса фактор
Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что вторая волна эпидемии будет слабее первой, так как у большей части населения выработается иммунитет.
РБК 04:19
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 04:17
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23