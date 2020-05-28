Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
Читать в источнике
Комментировать364

Подробнее о событии

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомости28 мая в 16:52

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUMвчера в 13:25

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъвчера в 00:02

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфаксвчера в 11:42

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском28 мая в 15:45

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
681
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
741
Армия и оружие

«Уничтожитель» Крымского моста одновременно уничтожил две цели

Lenta.ru 17:01
5
Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
3,1K
Политика

Путин предложил членам Совбеза определить позицию России по ДОН

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил сформировать позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском 07:00
24
Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
81
Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
290
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
256
Гаджеты

Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера

Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город 14:08
8
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
74
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
629
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
997
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
15
Технологии

Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4

Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.
Городской портал Новый Нижний вчера в 20:00
1
Хоккей

Капризов, Сорокин и Романов могут начать заокеанские карьеры с АХЛ

Даже мегаталантливого Андрея Василевского "Тампа" подводила к основе через фарм-клуб.
ProstoProSport 28 мая в 05:45
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, что простила Петросяна

Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
MedikForum.ru 18:38
17
Наука

В древнем израильском храме найден каннабис

Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
ИнфоСМИ 12:26
73
Общество

Роднина раскритиковала жалующихся на падение доходов актеров

РБК 08:25
150
Политика

В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
1,3K
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Происшествия

Власти США назвали нападения на полицейских внутренним терроризмом

Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранителей терроризмом.
Московский Комсомолец 17:54
1
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,2K
Общество

Путин вернул Россию в 90-е

Отмена эпидемических ограничений станет для многих россиян лишь разрешением вернуться на развалины и начать все заново.
Росбалт вчера в 11:03
Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

В честь двадцатилетия студия Arkane подарит всем желающим свою первую игру Arx Fatalis. Акция продлится до 17:00 мск 31 мая.
CyberSport.ru 28 мая в 23:06
6
Происшествия

Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
4
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
1,7K
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 28 мая в 10:48
61
Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Новую игру можно скачать на ПК, PS4, Xbox One и Switch.
Evo-rus.com 15:39
14
Футбол

Флик побил рекорд Гвардиолы в «Баварии»

Евро-футбол.ру 15:29
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
244
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное