Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении. За четыре месяца, в период января-апреля, экономика просела на 1,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
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Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

Интерфаксвчера в 11:42

Регионы России отчитались о падении промпроизводства в апреле

REGNUMвчера в 13:25

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

RT на русском28 мая в 15:45

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Ведомости28 мая в 16:52

Главные новости к утру 29 мая

Коммерсантъвчера в 00:02

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении

ТАСС28 мая в 15:31
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Футбол

Головин попал в команду сезона Лиги 1 по версии FIFA 20

Разработчики компьютерной игры FIFA 20 включили российского полузащитника «Монако» Александра Головина в команду сезона чемпионата Франции.
Metaratings вчера в 18:02
Общество

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву

Коммерсантъ вчера в 14:34
29
Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости 01:39
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Армия и оружие

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 01:30
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Авто

Datsun покидает российский рынок

Японская автомобилестроительная компания Datsun к концу 2023 года планирует полностью прекратить производство устаревших моделей машин и покинуть рынок России.
iReactor 28 мая в 05:49
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Здоровье

Трупы рядом с пациентами и койки на двоих. Мумбаи стал новым очагом пандемии

В Мумбаи на одну койку кладут двух пациентов так, что люди фактически лежат друг на друге, а к аппаратам ИВЛ подключают по очереди.
Телеканал 360° вчера в 15:03
Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
1,4K
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса.
Вести.Ru вчера в 23:42
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Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
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Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

Следствие предъявило обвинение гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 01:50
6
Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Технологии

100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения

Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 вчера в 11:21
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
1K
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 28 мая в 08:32
307
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
99
Экономика

Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»

Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Общество

Итальянский ученый прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

RuNews24.ru вчера в 13:58
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Политика

Шрёдер считает, что санкции в условиях пандемии следует пересмотреть

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) считает введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
ТАСС 01:18
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
1,5K
Политика

Германия восстаёт против США из-за России и «Северного потока-2»

Оппозиционная партия Левых призвала показать Дональду Трампу и послу США в Германии Ричарду Гренеллу красную карточку.
Rusvesna.su 00:00
2
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
14
Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
891
Политика

Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»

На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
159
Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM вчера в 11:08
71
Как работают Яндекс.Новости?
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