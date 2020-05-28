Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

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