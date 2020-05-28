Экономика
ВедомостиРоссийская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития. Этот результат перечеркнул рост, достигнутый в I квартале года: если за квартал ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении, то уже по итогам января – апреля показатель упал на 1,9%.
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Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 14 июня
Власти Московской области издали постановление о продлении до 14 июня включительно режима самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец вчера в 15:33
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Экономика
Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд
Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
Происшествия
Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии
Ранее сообщалось, что жертвы перед трагедией припомнили арендатору пруда его российское происхождение и пригрозили изнасилованием из-за того, что он подал заявление в правоохранительные органы на полицейского, регулярно вымогавшего у него деньги.
Lenta.ru 04:10
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Футбол
Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями
Роспотребнадзор допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков.
ФАН вчера в 12:44
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Авто
Бренд Lego показал конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian
Известный бренд Lego сообщил о выходе уникальной модели суперкара Lamborghini Sian из конструктора.
Faktom вчера в 10:08
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Экономика
«Ростех» призвал не сокращать финансирование развития сетей 5G
Госкорпорация «Ростех» обратилась в Минкомсвязи с просьбой не сокращать бюджет развития сетей 5G в стране в 2020 году.
News.ru 04:30
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 27 мая в 15:54
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга
Китай примет решительные контрмеры, если США не прекратят вмешательство в дела Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео.
РИА Новости вчера в 06:30
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
Министр экономики Бурятии извинилась в соцсетях за неосторожную фразу
Бурятскому министру экономики пришлось извиняться в соцсетях из-за неосторожной фразы, вырванной из контекста.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 06:47
Общество
Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
Транспорт
С 1 июня в Петербурге возобновится действие льготных проездных билетов
Начиная с 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, снова смогут пользоваться своими проездными билетами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:37
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова высмеяла признание в любви от Джигана
Оксана Самойлова посмеялась над признанием Джигана в любви. Рэпер не оставляет попыток заслужить прощение жены.
Территория новостей 04:52
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Экономика
Лидер по запасам нефти стал продавать ее через таинственную компанию
Находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 04:19
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Общество
Во Владимирской области выявлено 55 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 27 мая лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 27 мая в 02:42
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56