с чего всё началось

В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.

ВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении

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