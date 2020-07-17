Экономика
Эхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении
В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
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с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известиявчера в 13:46
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
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Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
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В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
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Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса.
Rambler News Service 03:23
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
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Российская певица Наталья Подольская поделилась фотоснимком, на котором предстала с лысой головой.
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Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
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В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
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Общество
Бывшие сотрудники обвинили Эллен Дедженерес в буллинге и жестокости на The Ellen Show
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Super.ru вчера в 05:47
Армия и оружие
Первый российский лёгкий бронеавтомобиль создан в Арзамасе
Легкий бронеавтомобиль "Стрела" внешне напоминает знаменитый арзамасский "Тигр". Хотя на самом деле корпус и "лицо" у нее другие.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 08:00
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Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
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Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
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Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
Лезги газет вчера в 08:49
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СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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Московский Комсомолец 02:48
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Речь идет о Huawei Mate 40, которая по мнению инсайдеров может выйти на рынок в двух модификациях с разными чипсетами.
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АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в России
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