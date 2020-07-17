Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении

В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития
.
Известиявчера в 13:46

Подробнее о событии

Минэкономразвития оценило падение ВВП России во II квартале в 9,6%

REGNUMвчера в 13:36

Минэкономики оценило падение ВВП России в июне в 6,4%

Коммерсантъвчера в 14:38

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Известиявчера в 13:46

Спад ВВП в России в июне замедлился почти вдвое

ТК Звездавчера в 13:44

Спад экономики России сократился в два раза за два месяца

РБКвчера в 16:01

Спад ВВП РФ во II квартале составил 9,6%

ТАССвчера в 13:03

Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне

Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Коммерсантъ 06:27
90
Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Собор Святых Петра и Павла в Нанте, один из крупнейших готических храмов Франции, был заложен в 1434 году и строился на протяжении более четырех с половиной веков.
Российская газета 06:34
567
Происшествия

Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку

Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
8
Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
7
Армия и оружие

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
62
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
2,5K
Политика

СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
14
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
40
Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса.
Rambler News Service 03:23
592
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
161
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
659
Шоу-бизнес

Лысая Наталья Подольская напугала поклонников

Российская певица Наталья Подольская поделилась фотоснимком, на котором предстала с лысой головой.
Культуромания 03:54
1
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
3
Политика

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

Piter.tv 04:01
117
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
735
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
9
Общество

Бывшие сотрудники обвинили Эллен Дедженерес в буллинге и жестокости на The Ellen Show

Скандал с участием Эллен Дедженерес, который зрел несколько месяцев, перешел на новую стадию — от слухов о ее некорректном отношении к работникам The Ellen Show к прямым обвинениям в адрес телеведущей.
Super.ru вчера в 05:47
Армия и оружие

Первый российский лёгкий бронеавтомобиль создан в Арзамасе

Легкий бронеавтомобиль "Стрела" внешне напоминает знаменитый арзамасский "Тигр". Хотя на самом деле корпус и "лицо" у нее другие.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 08:00
28
Политика

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК 16 июля в 16:19
431
Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Авто

Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели

Лезги газет вчера в 08:49
14
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
59
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
2,3K
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
56
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
27
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
126
Гаджеты

Huawei Mate 40 может выйти в двух версиях

Речь идет о Huawei Mate 40, которая по мнению инсайдеров может выйти на рынок в двух модификациях с разными чипсетами.
The GEEK 07:13
Авто

АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в России

«АвтоВАЗ» поднял цены на все комплектации LADA Niva на 9 тыс. рублей или на 1,1-1,3% от прежнего прайса.
Автоновости дня 02:40
70
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное