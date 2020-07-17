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Эхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении
В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
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с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известия13:46
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития России12:45
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S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
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