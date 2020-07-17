Экономика
Эхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении
В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
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с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известиявчера в 13:46
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
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Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595.
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В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Московский Комсомолец 02:48
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Газета.Ru вчера в 10:49
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Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым, об этом сообщает источник РИА Новости.
iReactor 05:40
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Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру
Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли.
Lenta.ru вчера в 22:20
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РИА Новости вчера в 23:31
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Cyber.sports.ru вчера в 11:11
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
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РИА Новости вчера в 17:23
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Из 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области 8 человек сами обратились за помощью в медицинские учреждения.
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Ким Кардашьян призвала к мирному разрешению конфликта Баку и Еревана
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Взгляд.ру 16 июля в 15:15
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Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок
Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:57
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Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
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В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
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Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
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RT на русском вчера в 08:59
Общество
Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами
Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04