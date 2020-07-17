Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении

В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
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с чего всё началось
ВВП России в июне 2020 года сократился на 6,4% в годовом выражении, говорится в докладе «Картина деловой активности
», опубликованном Минэкономразвития.
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