Экономика
Эхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении
В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
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с чего всё началось
ВВП России в июне 2020 года сократился на 6,4% в годовом выражении, говорится в докладе «Картина деловой активности», опубликованном Минэкономразвития.РБКвчера в 16:01
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Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
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В Кемеровской области умерли ещё два пациента, у которых ранее выявили новую коронавирусную инфекцию.
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REGNUM вчера в 16:22
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Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии
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В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
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