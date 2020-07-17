с чего всё началось

В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.

ВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении

Политика Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2» Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил неизвестными последствиями всем фирмам, связанным с «Северным потоком — 2». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter 16 июля. 1,3K

Общество Северная Корея разработала одноразовую вакцину от коронавируса КНДР разработала вакцину от коронавируса и уже приступила к клиническим испытаниям.

Политика Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. 120

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла после падения из окна Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.

Авто Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года. 18

Футбол Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком» Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном. 4

Происшествия В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС). 5

Экономика В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6% Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении. 5

Здоровье Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 789

Общество В США федеральные власти казнили третьего преступника за неделю Третью смертную казнь в течение недели после 17-летнего перерыва исполнения казней на федеральном уровне привели в исполнение 18 июля в США, сообщает издание Des Moines Register. 1

Общество Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК). 8

Общество Трое умерли от коронавируса за сутки в Мурманской области 4 371 пациентов уже выздоровели, 3 687 находятся на лечении от коронавируса в больницах Мурманской области, уже 47 жителей области спасти не удалось, еще трое за последние сутки умерли от опасного недуга с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 446

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. 22

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7K

Наука Обнаружен алгоритм снижения рака легких Эксперты пояснили, мелкоклеточный рак легкого является причиной большинства смертей от рака, а также самым распространенным злокачественным новообразованием легких. 6