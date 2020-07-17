Экономика
Эхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении
В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известиявчера в 13:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития России отмечает улучшение динамики национального ВВП в июне
Минэкономразвития Россиивчера в 12:45
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика
Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»
Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил неизвестными последствиями всем фирмам, связанным с «Северным потоком — 2». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter 16 июля.
Live24 04:02
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
На 12 метров превышена критическая отметка уровня воды.
ToDay News Ufa 03:22
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 08:59
Общество
Пушков предсказал рост безработицы в США на фоне пандемии
Китай оправился после пандемии коронавируса и приступил к восстановлению своей экономики, чего нельзя сказать о США.
Политическая Экспертиза 00:02
Общество
Северная Корея разработала одноразовую вакцину от коронавируса
КНДР разработала вакцину от коронавируса и уже приступила к клиническим испытаниям.
Lenta.ru 03:24
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:57
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
CT news вчера в 09:50
Футбол
Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»
Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном.
Sport.rbc.ru вчера в 16:53
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением русской матрешки
Компания по производству смартфонов Apple объявила о новом эмодзи в систему iOS 14. Теперь там появится смайлик с русской матрешкой.
Live24 вчера в 05:14
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Экономика
В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%
Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении.
ТАСС вчера в 12:11
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
В США федеральные власти казнили третьего преступника за неделю
Третью смертную казнь в течение недели после 17-летнего перерыва исполнения казней на федеральном уровне привели в исполнение 18 июля в США, сообщает издание Des Moines Register.
ИА Красная Весна 03:03
Общество
Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах
Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
Общество
Трое умерли от коронавируса за сутки в Мурманской области
4 371 пациентов уже выздоровели, 3 687 находятся на лечении от коронавируса в больницах Мурманской области, уже 47 жителей области спасти не удалось, еще трое за последние сутки умерли от опасного недуга с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
Kursk.com 03:40
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
РИА Новости 03:09
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Футбол
Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Наука
Обнаружен алгоритм снижения рака легких
Эксперты пояснили, мелкоклеточный рак легкого является причиной большинства смертей от рака, а также самым распространенным злокачественным новообразованием легких.
Live24 02:59
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Общество
В Екатеринбурге под окнами правительства устроили незаконную вечеринку
Екатеринбург, 18 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге на площади у Театра драмы прошла незаконная вечеринка.
REGNUM 01:36