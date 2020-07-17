с чего всё началось

В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.

ВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. 46

Фигурное катание Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. 19

Общество В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса В Республике Крым за 17 июля диагностировано еще 12 случаев коронавирусной инфекции: три из них «привезли» из-за границы, четыре выявлены при обращении за помощью в учреждение здравоохранение, два - контактные по ранее зарегистрированным случаям, три при скрининге здоровых людей. 161

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2» Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 26

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 961

Здоровье В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе. 10

Общество Северная Корея разработала одноразовую вакцину от коронавируса Стало известно, что северная Корея разработала вакцину от коронавирусной инфекции и уже приступила к клиническим испытаниям. 1

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 20

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 21

Гаджеты Intel добавила в семейство Comet Lake-S два продвинутых процессора Celeron Будучи чипами Comet Lake-S, Celeron G5925 и G5905 построены с использованием проверенных годами 14-нм норм Intel.

Здоровье Специалисты ФМБА направятся на космодром Восточный Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направится на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Политика В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона.

Футбол «Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых паса.