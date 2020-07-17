Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении

В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
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Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития
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Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
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