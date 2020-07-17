Экономика
Эхо МосквыВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении
В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%.
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с чего всё началось
Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.Известиявчера в 13:46
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Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.
РИА Новости 03:09
Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Происшествия
СМИ: в центре Москвы найдена мертвой известный сексолог
Московский Комсомолец 04:34
Общество
Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Американский политик, конгрессмен и лидер движения борцов за гражданские права Джон Льюис умер в возрасте 80 лет.
РБК 02:27
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
В Республике Крым за 17 июля диагностировано еще 12 случаев коронавирусной инфекции: три из них «привезли» из-за границы, четыре выявлены при обращении за помощью в учреждение здравоохранение, два - контактные по ранее зарегистрированным случаям, три при скрининге здоровых людей.
КП - Крым 03:57
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Здоровье
В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью
Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе.
Молодежная газета (Уфа) 03:22
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество
Северная Корея разработала одноразовую вакцину от коронавируса
Стало известно, что северная Корея разработала вакцину от коронавирусной инфекции и уже приступила к клиническим испытаниям.
ToDay News Ufa 04:16
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16 июля в 16:02
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Гаджеты
Intel добавила в семейство Comet Lake-S два продвинутых процессора Celeron
Будучи чипами Comet Lake-S, Celeron G5925 и G5905 построены с использованием проверенных годами 14-нм норм Intel.
3DNews вчера в 14:09
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
CT news вчера в 09:50
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Evo-rus.com вчера в 03:27
Здоровье
Специалисты ФМБА направятся на космодром Восточный
Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направится на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:44
Политика
В Крыму назвали новое деление полуострова Киевом бессмысленным
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал пустопорожним и бессмысленным новое административное деление Украиной крымского региона.
РИА Новости 03:43
Футбол
Моуринью о трансферах: «Для некоторых это легко – нарушаешь правила, тратишь деньги и получаешь игроков»
Клубы, которые хотят продавать, игроки, у которых по контракту остался год.
Sports.ru 01:34
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Футбол
«Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду
В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых паса.
Чемпионат 03:58
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Трое умерли от коронавируса за сутки в Мурманской области
4 371 пациентов уже выздоровели, 3 687 находятся на лечении от коронавируса в больницах Мурманской области, уже 47 жителей области спасти не удалось, еще трое за последние сутки умерли от опасного недуга с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
Kursk.com 03:40