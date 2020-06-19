Экономика
ИзвестияВВП России в мае снизился почти на 11%
Валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2020 года снизился на 10,9% в годовом выражении, в январе-мае — на 3,7%.
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Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».РБК13:22
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Минэкономразвития РФ опубликовало картину деловой активности за май 2020 года
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