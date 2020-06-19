с чего всё началось

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2020 года снизился на 10,9% в годовом выражении, в январе-мае — на 3,7%.

ВВП России в мае снизился почти на 11%

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 4

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 27

Политика В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 5

Футбол Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом» Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).

Авто В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности. 34

Армия и оружие Для перехвата самолетов ВВС США поднимались три российских истребителя Москва, 19 июня 2020, 10:30 — REGNUM Для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31, сообщили 19 июня в министерстве обороны России. 547

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 28

Общество Российские абитуриенты смогут подать документы в вузы онлайн Согласно приказу Минобрнауки РФ, в текущем году всем абитуриентам предоставят возможность подать документы на поступление в вузы через специальный сервис. 2

Происшествия На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело в отношении жительницы города Горняка, которая связывала своего семилетнего внука и запирала его в погребе, сообщает пресс-служба ведомства. 8

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 63

Здоровье 49 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области 19 июня в Приамурье подтверждено 49 новых случаев коронавируса: 28 - в Благовещенске, восемь - в Свободном, по четыре - в Тынде и Тамбовском районе, три - в Ивановском районе, по одному - в Белогорске и Благовещенском районе. 85

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Футбол «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» Ворота «Манчестера» распечатал Стивен Бергвейн. Бруну Фернандеш на 81-й минуте игры ответил «Тоттенхэму» с пенальти.

Происшествия На адвокатов осужденного экс-мэра Владивостока завели уголовное дело Владивосток, 19 июня 2020, 10:47 — REGNUM В Приморье предъявлено обвинение двум адвокатам осужденного бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 6

Политика Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство Большинство жителей США, 73 процента, высказались против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации, а также против того, чтобы средства выплачивались из федерального бюджета. 2

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Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6,1K