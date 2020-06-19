с чего всё началось

На 10,9% снизился ВВП России в мае 2020 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Минэкономразвития, опубликованном 19 мая на сайте ведомства. В апреле ВВП страны снизился чуть заметнее — на 12%.

Минэкономразвития: ВВП в мае снизился почти на 11%

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Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 705

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Происшествия Швейцария начала расследование о коррупции против Glencore Компания утверждает, что готова содействовать следствию. В конце прошлого года расследование против Glencore начала Великобритания.

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Общество WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов Американская компания-производитель мороженого Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки. 65

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