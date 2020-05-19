Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.

с чего всё началось

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Минфина об исполнении федерального бюджета.

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

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