Экономика
Газета.RuВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Минфина об исполнении федерального бюджета.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
РИА Новости вчера в 07:50
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия кинотеатров и спортзалов
Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, когда смогут возобновить работу кинотеатры и спортивные залы, закрывшиеся из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 10:20
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Экономика
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «зеленой зоне»
Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 16:59 — REGNUM Фондовый рынок США открыл неделю торгов в «зеленой зоне», основные индексы рынка выросли на 1,5−2% на открытии торгов 18 мая.
REGNUM вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru вчера в 10:45
Общество
Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 17 мая в 07:13
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что штраф за нарушение самоизоляции, который ранее был выписан инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулирован.
Московская газета вчера в 16:18
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Японская компания Toyota выпустила новую версию легендарной модели Toyota Venza, которая теперь предложена в качестве кроссовера.
Rusargument 02:34
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
Авто
Какие автомобили покупают россияне во время кризиса
Как отмечают аналитики "Автостата", в списке самых востребованных моделей в апреле 2020 года значатся: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Largus и Lada 4x4.
Новые автомобили 02:26
Футбол
Игрок «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании
Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки.
Газета.Ru 00:18
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Экономика
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Внешний фон сегодня перед открытием торгов складывается исключительно благоприятным: чуть менее процента прибавляют американские фьючерсы, выше 33 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы.
Банки.ру вчера в 03:02
Происшествия
Красноярские вахтовики завезли коронавирус в Завьяловский район Алтая
Коронавирус в Завьяловский район Алтайского края завезли двое вахтовиков, вернувшихся из красноярского поселка Еруда.
Тайга.инфо вчера в 23:56
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к тысяче
За минувшие сутки еще у 45 человек диагностировали инфекцию В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 45 человек, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 00:17
Театры
Постановку тагильской драмы отобрали на фестиваль молодой режиссуры
Спектакль театра драмы Нижнего Тагила «О любви» по рассказу Антона Чехова стал участником фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция».
Все новости (Нижний Тагил) 02:24
Футбол
Футболисты «Тамбова» во вторник пройдут тест на коронавирус
Игроки футбольного клуба "Тамбов" во вторник пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости спортивный директор Павел Худяков.
РИА Новости 02:51
Общество
Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста
Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
Общество
Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение к жителям Дагестана
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о плачевной ситуаций в его родном Дагестане в связи с коронавирусом.
Metaratings вчера в 16:11
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
Двое судей Мосгорсуда заразились коронавирусом
Медики обнаружили коронавирус у двух судей Мосгорсуда и двоих сотрудников аппарата ведомства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой.
Газета.Ru 00:19
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44