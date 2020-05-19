Экономика
Вести.RuВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%. По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%).
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с чего всё началось
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.РБКвчера в 17:00
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Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
Общество
В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:40
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Авто
Toyota представила кроссовер Venza 2021 года
Токио, 19 мая 2020, 08:34 — REGNUM Японская компания Toyota представила кроссовер Venza 2021 модельного года.
REGNUM 01:34
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Фигурное катание
Загитова показала, что ей подарили на день рождения
В инстаграме фигуристка выложила фотографию многочисленных цветов и шаров, которые она получила в качестве подарков на свой 18-й день рождения.
Udm-Info вчера в 10:26
Общество
Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом
В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 01:33
Религия
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий, Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены от управления епархиями.
Вести.Ru вчера в 14:09
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Происшествия
На Урале отменили оправдательный приговор директору птицефабрики
Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия "Утиная ферма", обвинявшегося в налоговом преступлении.
Российская газета 03:10
Политика
Пять российских сенаторов перенесли коронавирус
Газета.Ru 02:50
Общество
Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс
Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Политика
В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию
Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 01:29
Экономика
Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2
Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
РБК 03:31
Общество
Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая
В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
Общество
В России выявили 9263 новых случая коронавируса
За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
Snob.ru 03:36
Единоборства
Даниэль Кормье: «Снимаю шляпу перед Джонсом за вызов Нганну»
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье прокомментировал возможный поединок между чемпионом промоушена в полутяжелом весе Джоном Джонсом и тяжеловесом Франсисом Нганну.
Sports.ru 02:20
Футбол
У трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус
Напомним, что накануне коронавирус был выявлен также у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым игроком российской премьер-лиги с COVID-19, и защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.
Вести.Ru 01:17
Происшествия
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили больше 13 тыс. человек
Санкт-Петербург, 19 мая 2020, 10:15 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 13 тысяч 330 человек.
REGNUM 03:15
Экономика
Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44