Экономика

Вести.RuВести.RuВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%. По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%).
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с чего всё началось

Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБКвчера в 17:00

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ВВП России в апреле рухнул на треть

Вести.Ru02:52

В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%

Национальная служба новостей01:43

Аналитик оценил потери ВВП России в апреле в 28%

Коммерсантъ02:26

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Газета.Ru02:03

В России на 28% упал ВВП за период нерабочих дней апреля

Комсомольская правда02:31

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:50

Снижение номинального ВВП России в апреле составило 28%

News.ruвчера в 19:21
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
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Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
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Общество

В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:40
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Авто

Toyota представила кроссовер Venza 2021 года

Токио, 19 мая 2020, 08:34 — REGNUM Японская компания Toyota представила кроссовер Venza 2021 модельного года.
REGNUM 01:34
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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Фигурное катание

Загитова показала, что ей подарили на день рождения

В инстаграме фигуристка выложила фотографию многочисленных цветов и шаров, которые она получила в качестве подарков на свой 18-й день рождения.
Udm-Info вчера в 10:26
5
Общество

Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом

В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 01:33
9
Происшествия

В Омской области подросток погиб после удара молнии

ТАСС 00:59
5
Религия

Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями

Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий, Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены от управления епархиями.
Вести.Ru вчера в 14:09
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Происшествия

На Урале отменили оправдательный приговор директору птицефабрики

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия "Утиная ферма", обвинявшегося в налоговом преступлении.
Российская газета 03:10
6
Политика

Пять российских сенаторов перенесли коронавирус

Газета.Ru 02:50
18
Общество

Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс

Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Политика

В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию

Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 01:29
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Экономика

Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2

Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
РБК 03:31
Общество

Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая

В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
11
Общество

В России выявили 9263 новых случая коронавируса

За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
Snob.ru 03:36
Единоборства

Даниэль Кормье: «Снимаю шляпу перед Джонсом за вызов Нганну»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье прокомментировал возможный поединок между чемпионом промоушена в полутяжелом весе Джоном Джонсом и тяжеловесом Франсисом Нганну.
Sports.ru 02:20
Футбол

У трех футболистов, тренера и медика «Динамо» обнаружен коронавирус

Напомним, что накануне коронавирус был выявлен также у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана, ставшего первым игроком российской премьер-лиги с COVID-19, и защитника казанского "Рубина" Константина Плиева.
Вести.Ru 01:17
7
Происшествия

За сутки в Петербурге на коронавирус проверили больше 13 тыс. человек

Санкт-Петербург, 19 мая 2020, 10:15 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 13 тысяч 330 человек.
REGNUM 03:15
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Экономика

Активность российского бизнеса снизилась до минимума

Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
4
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
10
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

РБК 02:32
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
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