Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.

с чего всё началось

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%. По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%).

ВВП России в апреле рухнул на треть

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 597

Энергетика Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. 749

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 30

Общество В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Авто Toyota представила кроссовер Venza 2021 года Токио, 19 мая 2020, 08:34 — REGNUM Японская компания Toyota представила кроссовер Venza 2021 модельного года. 15

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 260

Общество Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. 9

Происшествия На Урале отменили оправдательный приговор директору птицефабрики Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия "Утиная ферма", обвинявшегося в налоговом преступлении. 6

Общество Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 80

Политика В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса. 330

Экономика Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2 Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).

Общество В России выявили 9263 новых случая коронавируса За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Единоборства Даниэль Кормье: «Снимаю шляпу перед Джонсом за вызов Нганну» Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье прокомментировал возможный поединок между чемпионом промоушена в полутяжелом весе Джоном Джонсом и тяжеловесом Франсисом Нганну.