с чего всё началось

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Минфина об исполнении федерального бюджета.

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

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