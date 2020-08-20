ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6%
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ВВП России в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Минэкономики оценивало спад российской экономики в январе—июне в 4,2%. Ранее сообщалось о спаде ВВП во втором квартале на 8,5%.В источнике
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