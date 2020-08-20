Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6%

ВВП России в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Минэкономики оценивало спад российской экономики в январе—июне в 4,2%. Ранее сообщалось о спаде ВВП во втором квартале на 8,5%.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Минэкономразвития заявило о замедлении падения российского ВВП

РБКвчера в 15:01
Комсомольская правда

ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6%

Комсомольская правдавчера в 14:03
ТАСС

МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

ТАССвчера в 13:17
Коммерсантъ

ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6%

Коммерсантъвчера в 12:58
Газета.Ru

Росстат предварительно оценил спад ВВП России в I полугодии

Газета.Ruвчера в 12:45
Интерфакс

Минэкономразвития оценило в 3,8% падение ВВП РФ за 7 месяцев 2020 года

Интерфаксвчера в 13:28
Финмаркет

В 1-м полугодии инвестиции в основной капитал в РФ сократились на 4%

Финмаркетвчера в 12:09

«Ахмат» поблагодарил Соболева, откачавшего Зорана Нижича

В матче 2 тура Тинькофф РПЛ между "Спартаком" и "Ахматом" случился инцидент Во время удара по воротам нападающий "красно-белых" попал мячом по хорватскому защитнику грозненской команды Зорану Нижичу, после чего игрок упал на газон.
Честный рейтинг букмекеров19 августа в 06:01
1

США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
214