"В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства", - указали в министерстве.
Прогноз на 2023 год по динамике ВВП Минэкономразвития, наоборот, несколько ухудшило в последней версии проекта прогноза от середины августа - ожидает снижения на 2,7% против снижения на 0,7% в майской версии прогноза.
США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н. П. Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".
Министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) завтра, 2 сентября, должны согласовать план по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).