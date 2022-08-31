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ВВП России в июле снизился на 4,3% в годовом выражении

ВВП России в июле снизился на 4,3% в годовом выражении, говорится в сообщении Минэкономразвития.
Finam.Ru
"В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства", - указали в министерстве.
РИА Новости
В первом квартале экономика России выросла на 3,5% год к году.
ПРАЙМ
Прогноз на 2023 год по динамике ВВП Минэкономразвития, наоборот, несколько ухудшило в последней версии проекта прогноза от середины августа - ожидает снижения на 2,7% против снижения на 0,7% в майской версии прогноза.
Интерфакс

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