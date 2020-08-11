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Интерфакс
Интерфакс

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Как сообщил во вторник Росстат, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в I квартале.В источнике
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Эхо Москвы

Падение российского ВВП во втором квартале этого года по данным Росстата составило около 8,5%

Эхо Москвы13:05
Комсомольская правда

ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года

Комсомольская правда12:42
Интерфакс

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Интерфакс12:07
РИА Новости

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

РИА Новости12:31
ТАСС

Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%

ТАСС12:04
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УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
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Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

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