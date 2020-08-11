ВВП России во II квартале упал на 8,5%
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Как сообщил во вторник Росстат, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в I квартале.В источнике
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ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года
Комсомольская правдавчера в 12:42