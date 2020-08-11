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Интерфакс
Интерфакс

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Как сообщил во вторник Росстат, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в I квартале.В источнике
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Комсомольская правда

ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года

Комсомольская правдавчера в 12:42
Интерфакс

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Интерфаксвчера в 12:07
DP.RU

Когда плохо — это хорошо: где и как карантин помог справиться с эпидемией

DP.RU10 августа в 01:32
РБК

Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

РБКвчера в 12:00
Forbes

Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года

Forbesвчера в 12:02
Туапсинские вести

Россия в ТОП-10 лучших экономик мира

Туапсинские вести10 августа в 06:47
ТАСС

Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%

ТАССвчера в 12:04

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Петербург принял от Германии оборудование для Госпиталя ветеранов войн

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:50 — REGNUM Прибывший в Петербург в рамках своего визита в Россию глава МИД Германии Хайко Маас передал первую партию специального оборудования, предназначенного для модернизации реабилитационного центра петербургского Госпиталя для ветеранов войн.
REGNUMвчера в 11:50
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В Мариинке у нескольких артистов балета выявили коронавирус

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во вторник, 11 августа, заявил, что у нескольких артистов балетной труппы тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Известиявчера в 16:52

Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.
Московский Комсомолецвчера в 13:40
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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