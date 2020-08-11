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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ВВП России во втором квартале снизился на 8,5%

ВВП России во втором квартале на фоне пандемии коронавируса упал на 8,5% относительно аналогичного периода 2019 года. Соответствующие данные приводит Росстат.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
 Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
Известиявчера в 12:00
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Эхо Москвы

Российский ВВП во втором квартале, по предварительной оценке Росстата, упал на 8,5% в годовом выражении

Эхо Москвы17:04
РБК

Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

РБКвчера в 12:00
Комсомольская правда

ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года

Комсомольская правдавчера в 12:42
РИА Новости

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

РИА Новостивчера в 12:31
ТАСС

Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%

ТАССвчера в 12:04
Долг.рф

ВВП России во время пандемии рухнул на 8,5%

Долг.рфвчера в 14:45
ИноСМИ

Русская Германия (Германия): экономика упала, но не повредилась (Русская Германия)

ИноСМИ9 августа в 09:03

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Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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«Вашингтон» победил «Бостон», «Коламбус» выбил «Торонто»

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Bookmaker-ratings.ru10 августа в 00:47

Экологи назвали итоги вылова горбуши на Сахалине худшими за 10 лет

Для наглядного примера экологи привели статистические данные вылова горбуши на Сахалине в предыдущие четные годы за аналогичный период (с 1 июня по 10-13 августа): в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. тонн, в 2014 году - 33,3 тыс. тонн, в 2016 году - 30,5 тыс. тонн, 2018 году - 13,7 тыс. тонн.
Интерфакс - Россия20:47
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«Можно было в марте ничего не закрывать»: екатеринбуржцы — о начале учебного года и дистанте

Накануне в прямом эфире E1.RU начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала, что город готовится к очному началу предстоящего учебного года.
Екатеринбург Онлайн22:35

Хэмилтон ушёл с подиума с трофеем Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший второе место в гонке Гран-при 70-летия Формулы-1, после церемонии награждения покинул подиум, прихватив с собой трофей победителя — Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Чемпионат10 августа в 01:54
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

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ТАСС22:48
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