Экологи назвали итоги вылова горбуши на Сахалине худшими за 10 лет

Для наглядного примера экологи привели статистические данные вылова горбуши на Сахалине в предыдущие четные годы за аналогичный период (с 1 июня по 10-13 августа): в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. тонн, в 2014 году - 33,3 тыс. тонн, в 2016 году - 30,5 тыс. тонн, 2018 году - 13,7 тыс. тонн.