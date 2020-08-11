Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Росстат.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
 Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
Известиявчера в 12:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российский ВВП во втором квартале, по предварительной оценке Росстата, упал на 8,5% в годовом выражении

Эхо Москвы17:04
Долг.рф

ВВП России во время пандемии рухнул на 8,5%

Долг.рфвчера в 14:45
DP.RU

Когда плохо — это хорошо: где и как карантин помог справиться с эпидемией

DP.RU10 августа в 01:32
ТАСС

Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%

ТАССвчера в 12:04
РБК

Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

РБКвчера в 12:00
Forbes

Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года

Forbesвчера в 12:02
Комсомольская правда

ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года

Комсомольская правдавчера в 12:42

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
640

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
407

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
194

Экологи назвали итоги вылова горбуши на Сахалине худшими за 10 лет

Для наглядного примера экологи привели статистические данные вылова горбуши на Сахалине в предыдущие четные годы за аналогичный период (с 1 июня по 10-13 августа): в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. тонн, в 2014 году - 33,3 тыс. тонн, в 2016 году - 30,5 тыс. тонн, 2018 году - 13,7 тыс. тонн.
Интерфакс - Россия20:47
3

«Путин — ученик Лукашенко». Илья Яшин — о жестокости силовиков и «дворцовом перевороте» в Беларуси

В результате столкновений с милицией десятки людей пострадали — белорусы выходят на улицы, автомобилисты пытаются мешать силовикам проехать к местам протеста, силовики избивают безоружных протестующих, прохожих и журналистов дубинками и ногами.
Дождьвчера в 16:42
7