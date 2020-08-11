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РИА Новости
РИА Новости

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

Падение ВВП России с апреля по июнь предварительно составило 8,5 процента, это лучше прогноза Минэкономразвития, сообщил Росстат.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
 Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
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