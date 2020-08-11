Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%
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Минэкономразвития оценивало спад ВВП РФ во II квартале на уровне 9,6% в годовом выражении. Согласно оценке Росстата, в 2019 году рост российской экономики составил 1,3%.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
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ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года
Комсомольская правдавчера в 12:42