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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9 – 10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4, 5 – 5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
 Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
Известиявчера в 12:00
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Эхо Москвы

Российский ВВП во втором квартале, по предварительной оценке Росстата, упал на 8,5% в годовом выражении

Эхо Москвы17:04
Долг.рф

ВВП России во время пандемии рухнул на 8,5%

Долг.рфвчера в 14:45
РИА Новости

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

РИА Новостивчера в 12:31
Комсомольская правда

ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года

Комсомольская правдавчера в 12:42
ТАСС

Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%

ТАССвчера в 12:04
РБК

Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

РБКвчера в 12:00
ИноСМИ

Русская Германия (Германия): экономика упала, но не повредилась (Русская Германия)

ИноСМИ9 августа в 09:03

УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса
RT на русскомвчера в 12:02

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости21:08

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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Уголовное дело возбудили по факту служебного подлога при реализации нацпроекта в Якутске

В ходе проверки реализации нацпроекта прокуратура установила, что в 2019 году между МКУ "Главстрой" и коммерческой строительной организацией заключен контракт на строительство в Якутске автодорожных мостов в микрорайонах Северный и Марха.
Якутия 2421:15

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
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«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

В ведомстве пояснили, что в число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и те, кто попадает под технические сокращения (например, когда переименование отдела ведет к "увольнению" сотрудников отдела с прежним названием).
ТАСС21:12
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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