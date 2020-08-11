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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9 – 10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4, 5 – 5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
 Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
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