ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
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По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9 – 10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4, 5 – 5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
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ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года
Комсомольская правда12:42