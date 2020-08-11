ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9 – 10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4, 5 – 5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.