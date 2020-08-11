ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Смотрите также
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Движение по Бурашевскому путепроводу в Твери откроют 11 августа
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Волосожар назвала имя партнера по «Ледниковому периоду»
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9 – 10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4, 5 – 5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
Подробнее о событии
ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года
Комсомольская правда12:42