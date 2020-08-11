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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9 – 10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4, 5 – 5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года относительно периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5% и отмечено только во втором квартале, говорится в ежемесячном докладе
 Росстата по данным за январь—июнь 2020 года
Известия12:00
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Эхо Москвы

Падение российского ВВП во втором квартале этого года по данным Росстата составило около 8,5%

Эхо Москвы13:05
Комсомольская правда

ВВП России во II квартале упал на 8,5%, это меньше, чем во время кризиса 2009 года

Комсомольская правда12:42
Туапсинские вести

Россия в ТОП-10 лучших экономик мира

Туапсинские вестивчера в 06:47
ТАСС

Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%

ТАСС12:04
РБК

Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

РБК12:00
Интерфакс

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Интерфакс12:07
DP.RU

Когда плохо — это хорошо: где и как карантин помог справиться с эпидемией

DP.RUвчера в 01:32

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", пройдут 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.
РИА Новостивчера в 06:48
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