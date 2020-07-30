Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
Читать в источнике
Оценить287
с чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете бюро экономического анализа министерства торговли страны.Вести.Ru09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика
Опубликованы имена 33 задержанных в Белоруссии «боевиков из России»
Одну из групп в 32 человека новостью задерживали сотрудники КГБ и белорусский ОМОН, ещё одно задержали на юге страны.
Национальная служба новостей вчера в 08:01
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Армия и оружие
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
Происшествия
Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы
Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Футбол
Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).
ODDS.ru 12:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Происшествия
Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
Известия 10:12
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам «Таврического» прилетели из прошлого
Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.
47 новостей 11:57
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Политика
Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации и русском языке.
Lenta.ru 12:43
Здоровье
Больных в Пермском крае кладут в коридор из-за нехватки мест
Мест для вновь поступивших больных в палатах не хватает — их оставляют в коридоре.
URA.Ru 08:20
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Гаджеты
В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi
Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей.
Ferra 12:46
Кино
Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41