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ТАСС
ТАСС

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.В источнике
С чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете
 бюро экономического анализа министерства торговли страны.
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