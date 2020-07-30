Экономика
ТАССВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.
Читать в источнике
Оценить344
с чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете бюро экономического анализа министерства торговли страны.Вести.Ru09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12
Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com вчера в 03:23
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Футбол
«Зенит» потерял три позиции в списке самых дорогих футбольных брендов
Российские клубы представлены в этом рейтинге лишь петербургским «Зенитом», но и сине-бело-голубые потеряли в этом списке сразу три позиции за год, опустившись с 46-го места на 49-е.
Петербургский дневник вчера в 23:23
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
Двое пешеходов пострадали на Сахалине за сутки по вине автоледи
В результате ДТП 37-летний пешеход получил телесные повреждения.
Сахалин.Инфо 19:09
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Культура
Звезда сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.
РИА Новости 20:26
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ вчера в 02:49
Армия и оружие
В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России
Shraibikus News вчера в 04:46
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Армия и оружие
Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС
Париж, 30 июля 2020, 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.
REGNUM 11:04
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня 07:28
Политика
Байден согласится баллотироваться на пост президента США 20 августа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден объявит о своем согласии стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США 20 августа.
Известия 15:47
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
Экономика
В 4,8 млрд долларов оцениваются потери России от углеродного сбора
«Облагаемая новым сбором база составит около 100-160 млн тонн, что приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров из России на уровне порядка $3-4,8 млрд в год», - говорится в исследовании BCG.
Соловей.Инфо 28 июля в 03:55
Авто
Kia презентовала внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Чем ближе дата премьеры нового субкомпактного внедорожника Kia Sonet, тем больше появляется о нем информации.
Avtovesti.com 09:06
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Армия и оружие
Эхо военных учений «Sea Breeze 2020»
Командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран заявила, что "они следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану".
Территория новостей 14:07
Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
Политика
У задержанных в Белоруссии россиян нашли африканские деньги
СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера».
Взгляд.ру вчера в 11:11