с чего всё началось

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

Происшествия На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. 5

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Общество Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. 9

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 67

Культура Звезда сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.

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Политика Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам. 43

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Политика Байден согласится баллотироваться на пост президента США 20 августа Бывший вице-президент США Джозеф Байден объявит о своем согласии стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США 20 августа. 3

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Экономика В 4,8 млрд долларов оцениваются потери России от углеродного сбора «Облагаемая новым сбором база составит около 100-160 млн тонн, что приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров из России на уровне порядка $3-4,8 млрд в год», - говорится в исследовании BCG. 62

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости. 1,7K

Армия и оружие Эхо военных учений «Sea Breeze 2020» Командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран заявила, что "они следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану".

Космос На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно. 3