По данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, снижение реального ВВП происходит из-за сокращения частных инвестиций в товарные запасы и основной капитал, а также уменьшения расходов и инвестиций со стороны правительства.
Украинские силы нанесли ракетный удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, хотя он является ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер по делу о незаконном финансировании партии "Шор", сообщил ее адвокат Аурелиу Коленко.
"Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.