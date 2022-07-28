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ВВП США во втором квартале снизился на 0,9% на годовом уровне

Снижение реального ВВП США во втором квартале текущего года составило 0,9 процента на годовом уровне, свидетельствуют
 предварительные оценки Бюро экономического анализа минторга страны.
Lenta.ru
По данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, снижение реального ВВП происходит из-за сокращения частных инвестиций в товарные запасы и основной капитал, а также уменьшения расходов и инвестиций со стороны правительства.
BFM.ru
Для NBER рецессией является существенное сокращение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся несколько месяцев.
Интерфакс
По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, в 2021 году экономика США росла быстро (на 5,5%) и нынешняя ситуация является «необходимым замедлением».
Коммерсантъ

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