Экономика
Evo-rus.comВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
По оценке неправительственного Национального бюро экономических исследований, замедление темпов экономического роста в Америке началось еще до пандемии КОВИД-19. ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Читать в источнике
Оценить376
с чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете бюро экономического анализа министерства торговли страны.Вести.Ruвчера в 09:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика
Дмитрий Козак заявил о выходе России из переговоров по Донбассу
Дмитрий Козак, являющийся заместителем главы Администрации президента РФ, сообщил, что Россия выходит из переговоров по Донбассу.
Дни24 01:41
Политика
Польский концерн захотел участвовать в суде между ЕС и Nord Stream 2
Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG намерена принять участие в суде между оператором газопровода «Северный поток-2», компанией Nord Stream 2 AG, и Евросоюзом.
РБК вчера в 23:30
Происшествия
Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016
Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, - сообщил Интерфаксу адвокат истцов Игорь Трунов.
Эхо Москвы 07:33
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Происшествия
Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу
Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Футбол
«Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала
Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».
ODDS.ru 04:37
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
Ранее сообщалось, что скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную
Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
Экономика
В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Общество
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
Evo-rus.com 07:33
Происшествия
Суд арестовал жителя Башкирии, зарезавшего жену на трассе под Саткой
Жителя Башкирии, который зарезал жену на глазах у детей на трассе в Челябинской области, отправили в СИЗО.
АиФ Челябинск 07:34
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета 07:18
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Кадыров прокомментировал свое новое звание
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Политика
Путин поручил проработать поправки, которые не вошли в Конституцию
Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проанализировать поступившие ранее в рабочую группу, но не вошедшие в Конституцию поправки.
МонаВиста 05:15
Футбол
Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
РИА Новости 04:22
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам
Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Политика
Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян
Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 07:47
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости 06:48
Здоровье
Врач назвала обязательный продукт для ежедневного употребления
Врач назвала в СМИ обязательный продукт для ежедневного употребления – какой-нибудь из следующего списка: мясо, морепродукты, рыба.
MedikForum.ru 07:53
Армия и оружие
Обозреватель Sina рассказал, почему бомбардировщики создают только в России, КНР и США
Эксперт китайского издания Sina попытался найти объяснение тому, что стратегические бомбардировщики производятся только в России, США и Китае.
Shraibikus News 07:01