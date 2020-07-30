с чего всё началось

По оценке неправительственного Национального бюро экономических исследований, замедление темпов экономического роста в Америке началось еще до пандемии КОВИД-19. ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Происшествия Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, - сообщил Интерфаксу адвокат истцов Игорь Трунов.

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. 1,1K

Футбол «Спартак» нацелился на приобретение защитника «Страсбурга» Кенни Лала Москвичи официального запроса по покупке футболиста французам еще не сделали. Защитник заинтересовал также «Марсель» и «Аугсбург».

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 121

Происшествия Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше Ранее сообщалось, что скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши. 125

Политика Кравчук выступил против особого статуса Донбасса Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. 107

Общество Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года. 1,5K

Происшествия Суд арестовал жителя Башкирии, зарезавшего жену на трассе под Саткой Жителя Башкирии, который зарезал жену на глазах у детей на трассе в Челябинской области, отправили в СИЗО.

Происшествия В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор. 119

Общество В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля. 6

Происшествия Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа. 192

Транспорт ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 204

Происшествия Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым. 150

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.

Политика Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.