Экономика
ИзвестияВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Такую информацию в четверг, 30 июля, передает CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли. При этом падение оказалось не таким глубоким, как его прогнозировали.
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ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете бюро экономического анализа министерства торговли страны.Вести.Ru09:52
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
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Министерство энергетики США совместно с NASA запускают проект по созданию ядерного реактора для Марса и Луны.
Vevby.ru 00:57
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Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam
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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
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Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказали американские ученые.
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Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
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