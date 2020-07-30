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ТАСС
ТАСС

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.В источнике
С чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете
 бюро экономического анализа министерства торговли страны.
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В США зафиксировали рекордное падение ВВП

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ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

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ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

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Вести.Ru29 июля в 12:27
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Республиканская Телевизионная Сеть00:04
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Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

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РБК17:18
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Ферстаппен не собирается вставать на колено

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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru18:09
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