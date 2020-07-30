ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
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ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
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Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Такую информацию в четверг, 30 июля, передает CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли. При этом падение оказалось не таким глубоким, как его прогнозировали.В источнике
С чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете
бюро экономического анализа министерства торговли страны.
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