ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Такую информацию в четверг, 30 июля, передает CNBC со ссылкой на отчет американского министерства торговли. При этом падение оказалось не таким глубоким, как его прогнозировали.