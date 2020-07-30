с чего всё началось

Валовой внутренний продукт США во втором квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годом исчислении из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве торговли США.

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Киберспорт Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2 Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.

Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 592

Политика В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу. 22

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 256

Религия Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля. 22

Автоспорт Пилот «Формулы-1» Перес заразился коронавирусом Команда позднее назовет гонщика, который его заменит. Перес стал первым пилотом «Формулы-1», заразившимся коронавирусом. 5

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Экономика Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 1,6K

Общество Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. 330

Происшествия ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей. 23

Финансы UBS рассказал, как заработать больше, чем на валютном вкладе Реальная доходность валютных вкладов и наиболее надежных облигаций останется отрицательной в обозримом будущем, поэтому инвесторам стоит подумать о покупке более рискованных активов, советует UBS Global Wealth Management.

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Политика Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4