ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Происшествия Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января «Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. 740

Политика Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе. 1

Политика Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы GlobalLookPress Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.

Транспорт ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа. 42

Гаджеты В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей. 1

Футбол Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Культура Собчак смогла вернуться на ТВ благодаря Константину Эрнсту Собчак смогла вернуться на ТВ благодаря Константину Эрнсту Ведущая рассказала, что долгое время ей просто не удавалось попасть на телевидение.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Кино Брендан Глисон сыграл Дональда Трампа в сериале «Закон Коми» Роль Дональда Трампа исполнил ирландский актер Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирландии»), а роль Джеймса Коми — Джефф Дэниелс («Служба новостей», «Забытые богом»).

Происшествия Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 7

Политика Россия обвинила Литву, Эстонию и Латвию в давлении на СМИ Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония не соблюдают свои обязательства в области свободы слова и используют широкий набор инструментов давления на русскоязычные СМИ, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз Звезда фильма "Приключения Электроника" Владимир Торсуев женился в пятый раз. Его избранницей стала врач с Украины по имени Лилия.

Шоу-бизнес Алексей Глызин опроверг сообщения о своей смерти Певец Алексей Глызин заявил, что не собирается умирать в ближайшее время и тщательно следит за своим здоровьем.

Футбол Спортивный директор «Зенита» опроверг информацию о конфликте с Семаком Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.