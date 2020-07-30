Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 г.», ‒ сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ведомости 11:51
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
Политика
Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы
GlobalLookPress Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.
РЕН ТВ 11:30
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Армия и оружие
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
Гаджеты
В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi
Ключевым моментом сегодняшней презентации Xiaomi для России стал новейший бюджетный смартфон Redmi 9. Он отличается выдающей батареей.
Ferra 12:46
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Культура
Собчак смогла вернуться на ТВ благодаря Константину Эрнсту
Собчак смогла вернуться на ТВ благодаря Константину Эрнсту Ведущая рассказала, что долгое время ей просто не удавалось попасть на телевидение.
Экспресс газета 13:16
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Кино
Брендан Глисон сыграл Дональда Трампа в сериале «Закон Коми»
Роль Дональда Трампа исполнил ирландский актер Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирландии»), а роль Джеймса Коми — Джефф Дэниелс («Служба новостей», «Забытые богом»).
РБК 07:49
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Политика
Россия обвинила Литву, Эстонию и Латвию в давлении на СМИ
Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония не соблюдают свои обязательства в области свободы слова и используют широкий набор инструментов давления на русскоязычные СМИ, пишет ТАСС.
Экспресс газета 13:14
Шоу-бизнес
Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз
Звезда фильма "Приключения Электроника" Владимир Торсуев женился в пятый раз. Его избранницей стала врач с Украины по имени Лилия.
РЕН ТВ 11:42
Шоу-бизнес
Алексей Глызин опроверг сообщения о своей смерти
Певец Алексей Глызин заявил, что не собирается умирать в ближайшее время и тщательно следит за своим здоровьем.
News.ru 03:27
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net 12:37
Футбол
Спортивный директор «Зенита» опроверг информацию о конфликте с Семаком
Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Газета.Ru 12:41
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
Космос
Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути
Научная Россия 04:19