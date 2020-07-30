Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Футбол
Черчесов сравнил деятельность тренера сборной с работой на удалёнке
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал, что прошедший сезон был самым сложным на его памяти.
RT на русском 09:39
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию
Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера».
URA.Ru 08:20
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России
Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Евразия.Эксперт 28 июля в 10:05
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Политика
Путин призвал к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу
По словам Путина, обстановка в России стабилизируется, вследствие чего регионы поэтапно выходят из режимов ограничений.
Evo-rus.com 09:53
Экономика
Падение фондовых индексов США достигло 2%
Падение фондовых индексов США достигает 2%, европейские биржи теряют до 4%, свидетельствуют данные торгов.
МИР 24 10:34
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Происшествия
В Челябинске потушили пожар в недострое на набережной реки Миасс
В Челябинске сегодня, 30 июля, произошел пожар в недостроенной гостинице на Свободы, 4 возле реки Миасс.
Челябинск Сегодня 07:40
Армия и оружие
В Пентагоне открыто заявили, что не хотят мира в Европе
Эспер рассуждал про американские войска в Германии и сдерживание России. Тогда он и проговорился о своих планах.
Новостной фронт 07:15
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Здоровье
В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 28 июля в 04:39
Происшествия
На Куршской косе утонул 51-летний мужчина
Архив Нового Калининграда На Куршской косе утонул 51-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского округа.
Новый Калининград.Ru 07:07
Общество
ФСБ задержала заподозренного в получении взятки в виде новой Audi Q7 депутата
По данным следствия, Коваль получил в качестве вознаграждения новый автомобиль Audi Q7 и несколько миллионов рублей.
Lenta.ru 11:16
Политика
Помпео пообещал уберечь Европу от «Северного потока-2»
США намерены уберечь Европу от строящегося российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 11:18
Общество
В Нижнем Тагиле устраняют последствия сильного ливня
Накануне, 29 июля, на Нижний Тагил обрушился сильный ливень.
Уральский меридиан 00:10
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Финансы
Ксения Собчак назвала россиян, хранящих деньги в рублях, идиотами
Лишь 20% россиян приняли решение хранить сбережения в иностранной валюте, несмотря на то что рубль не отличается стабильностью в последнее время.
Bimru.ru 10:13
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой
Газета.Ru 08:07
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:48
Политика
В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное
29 июля, за 11 дней до президентских выборов в Белоруссии, в Минске сообщили о задержании 32 россиян, еще один был задержан на юге страны.
РБК 04:00
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 31 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на пятницу, 31 июля 2020 года.
9111.ru 08:02
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50