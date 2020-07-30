Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.В источнике
С чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете
 бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Вести.Ru09:52
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Экономика США во втором квартале не досчиталась десятой части

Коммерсантъ11:14
РБК

Доллар к евро резко упал на фоне обвала ВВП США

РБК10:54
Взгляд.ру

ВВП США по итогам второго квартала рухнул на 33%

Взгляд.ру09:12
ТАСС

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

ТАСС09:26
Комсомольская правда

Экономика США рухнула

Комсомольская правда09:15
РИА Новости

В США зафиксировали рекордное падение ВВП

РИА Новости09:32
Газета.Ru

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Газета.Ru08:53

Оформленные после 1 марта ростовские предприниматели перейдут на пониженные ставки налогов

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг поддержали инициативу губернатора Ростовской области Василия Голубева и внесли изменения в закон о региональных налогах, согласно которым снимаются ограничения на право пользоваться пониженными ставками налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированных после 1 марта 2020 года.
ТАСС11:25
4

Срок жизни коронавируса в воде назвали в Роспотребнадзоре

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, коронавирусная инфекция не размножается в пресной и солёной воде и мгновенно убивается кипячением.
Восток-Медиа08:01
723

Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС

Париж, 30 июля 2020, 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.
REGNUM11:04
1

ВФЛА могут исключить из World Athletics после 15 августа

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) порекомендовал исключить из её членов Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), если она до 15 августа не выплатит штраф в размере $5 млн.
News.ru11:48

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК10:11
420