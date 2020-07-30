Коронавирус
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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Происшествия
Житель Волгограда отсудил у больницы 450 тыс. рублей за смерть жены
Советский районный суд Волгограда в четверг, 30 июля, постановил взыскать в пользу супруга погибшей волгоградки и ее детей компенсацию морального вреда.
Московский Комсомолец 08:45
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Футбол
ФК «Тамбов» до конца недели пополнится новыми игроками
Футбольный клуб "Тамбов" обновит состав перед началом сезона. Первые новички появятся до конца текущей недели, пишет "ТАСС".
Онлайн Тамбов.ру вчера в 02:29
Финансы
Девальвация рубля началась, не дожидаясь августа
Рубль ведут на его «законное место» Рубль начал падать по отношению к доллару и евро, не дожидаясь обещанной в августе девальвации.
Капитал страны вчера в 02:00
Армия и оружие
В Астрахани построили километровый мост через Волгу для бронепоезда
В учение, как рассказали в пресс-службе Южного Военного округа, примут участие около 300 военнослужащих железнодорожного соединения ЮВО.
Кривое-зеркало.ру 06:49
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Общество
Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 13:02
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Здоровье
Способы справиться с запором без лекарств назвала гастроэнтеролог
Как сообщает ToDay News Ufa, с запором можно разобраться, не прибегая к слабительным лекарствам.
ToDay News Ufa 02:45
Политика
Роман Ковальский назначен министром сельского хозяйства области
Ранее Ковальский сдал мандат депутата областной думы, после чего его назначили и.о. замминистра сельского хозяйства по развитию отрасли животноводства, а с 15 июля он стал исполнять уже обязанности руководителя министерства.
Четвертая Власть 09:00
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
РИА Новости 28 июля в 14:26
Здоровье
«Убийцей» сосудов и сердца назвали популярное в России блюдо
Популярное среди россиян блюдо врач-нутрициолог Мариса Мур назвала «убийцей» сосудов и сердца в организме человека, сообщает MedikForum со ссылкой на Express.
UfacityNews.ru 02:48
Кино
Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
Здоровье
Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара
Pravda.Ru 28 июля в 10:06
Общество
В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице
Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Министерство образования и науки Российской Федерации недавно опубликовало приказ, который установил минимальное количество баллов Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы.
Социальный Псков 07:30
Наука
Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал
Evo-rus.com вчера в 01:57
Происшествия
В крови погибшего рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Здоровье
Медики назвали восемь первых признаков онкологии
Ранние признаки рака, которые позволят выявить заболевание на первых стадиях развития, перечислил врач-терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин.
Экономика сегодня 06:01