Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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ВВП США по итогам второго квартала рухнул на 33%

Взгляд.ру09:12

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

ТАСС09:26

Экономика США рухнула

Комсомольская правда09:15

В США зафиксировали рекордное падение ВВП

РИА Новости09:32

Экономика США рухнула на рекордную величину во втором квартале

РБК09:00

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Газета.Ru08:53

ВВП США упал на рекордные 32,9%

Коммерсантъ08:44
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О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
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Футбол

ФК «Тамбов» до конца недели пополнится новыми игроками

Футбольный клуб "Тамбов" обновит состав перед началом сезона. Первые новички появятся до конца текущей недели, пишет "ТАСС".
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Финансы

Девальвация рубля началась, не дожидаясь августа

Рубль ведут на его «законное место» Рубль начал падать по отношению к доллару и евро, не дожидаясь обещанной в августе девальвации.
Капитал страны вчера в 02:00
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Армия и оружие

В Астрахани построили километровый мост через Волгу для бронепоезда

В учение, как рассказали в пресс-службе Южного Военного округа, примут участие около 300 военнослужащих железнодорожного соединения ЮВО.
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Здоровье

Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы

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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
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Происшествия

Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
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Общество

Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 13:02
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
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Здоровье

Способы справиться с запором без лекарств назвала гастроэнтеролог

Как сообщает ToDay News Ufa, с запором можно разобраться, не прибегая к слабительным лекарствам.
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Политика

Роман Ковальский назначен министром сельского хозяйства области

Ранее Ковальский сдал мандат депутата областной думы, после чего его назначили и.о. замминистра сельского хозяйства по развитию отрасли животноводства, а с 15 июля он стал исполнять уже обязанности руководителя министерства.
Четвертая Власть 09:00
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

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Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

РИА Новости 28 июля в 14:26
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Здоровье

«Убийцей» сосудов и сердца назвали популярное в России блюдо

Популярное среди россиян блюдо врач-нутрициолог Мариса Мур назвала «убийцей» сосудов и сердца в организме человека, сообщает MedikForum со ссылкой на Express.
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Наука

«Вертикальные фермы» позволят повысить урожайность пшеницы в 600 раз

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Кино

Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев

Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
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Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

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Общество

В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице

Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
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Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Общество

Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство образования и науки Российской Федерации недавно опубликовало приказ, который установил минимальное количество баллов Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы.
Социальный Псков 07:30
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Наука

Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

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Происшествия

В крови погибшего рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков

РИА Новости 08:51
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Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
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В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

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Медики назвали восемь первых признаков онкологии

Ранние признаки рака, которые позволят выявить заболевание на первых стадиях развития, перечислил врач-терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин.
Экономика сегодня 06:01
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