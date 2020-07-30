Экономика
Газета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
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Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова замечены в элитном роддоме
Очевидцы со съемочной площадки рассказывают, что однажды Шепелев привёл на передачу свою сожительницу Екатерину Тулупову, а также сына от Жанны Фриске Платона.
Bimru.ru 09:21
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Футбол
Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему трансферных слухов.
Чемпионат 14:40
Здоровье
Игорь Руденя вручил медикам и спасателям ключи от новой спецтехники
Врачи и спасатели сегодня получили ключи от новой спецтехники.
ГТРК Тверь 12:42
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Политика
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
РИА Новости 14:33
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра перспективы кипрского урегулирования
Главы двух стран в ходе беседы обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования "Рассмотрена также региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования", - информирует пресс-служба Кремля.
ТК Звезда 06:50
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Игры
Второе дополнение для The Outer Worlds называется Murder on Eridanos
Неделю назад Microsoft анонсировала сюжетные дополнения для The Outer Worlds, сосредоточившись на первом — Peril on Gorgon.
Игромания.ру 11:06
Происшествия
Сбербанк не стал увольнять сотрудника, обвиненного в домогательствах
Сбербанк закончил проверку в отношении двух своих сотрудников, которых в соцсетях обвинили в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе банка изданию The Bell.
Коммерсантъ 13:36
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Единоборства
Тони Фергюсон ответил людям, призывающим его завершить карьеру
После поражения Джастину Гетжи техническим нокаутом на UFC 249 многие посоветовали Фергюсону повесить перчатки на гвоздь.
Юфсбет 02:47
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
РИА Новости 28 июля в 14:26
Экономика
Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год
Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.
Интерфакс 11:11
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
В штабе Трампа назвали его твит о переносе выборов риторическим
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил, что его пост в Twitter о намерении перенести дату выборов главы государства был риторическим, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:18
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:32
Наука
В Японии выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Специалисты из Университета Нагоя (Япония) обнаружили зависимость между здоровьем иммунной системы в старости и частотой смеха.
ToDay News Ufa 10:12
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41