Экономика

Газета.RuГазета.RuВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC. Отмечается, что экономика США пережила самое большое падение за всю историю, однако не такое сильное, как прогнозировали эксперты.
Читать в источнике
Комментировать629
с чего всё началось
Реальный ВВП США упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы (annualized), объявило
 Бюро экономического анализа при Минторге США.
РБК09:00

Подробнее о событии

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Известия13:30

Экономика США во втором квартале не досчиталась десятой части

Коммерсантъ11:14

ВВП США по итогам второго квартала рухнул на 33%

Взгляд.ру09:12

В США зафиксировали рекордное падение ВВП

РИА Новости09:32

ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении

ТАСС09:26

Экономика США во втором квартале рухнула на рекордную величину

РБК09:54

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Газета.Ru08:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
21
Политика

Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
60
Футбол

Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
263
Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
6
Культура

Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев

Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
1
Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
8
Гаджеты

Названы новые цены на линейку смартфонов iPhone 12

Стоимость iPhone 12 Max, у которого будет 6,1-дюймовый дисплей, составит 799, 849 и 949 долларов за версии с 64, 128 и 256 ГБ.
Astera 13:52
38
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
8
Общество

Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей

Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 10:57
31
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
780
Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
40
Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
2
Происшествия

Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
4
Экономика

ВВП Германии во втором квартале рухнул на 11,7% в годовом выражении

ВВП Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2020 года снизился на 11,7% в годовом выражении.
Российская газета 05:25
2
Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
1,2K
Армия и оружие

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Коммерсантъ 13:57
206
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
63
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
Авто

Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название

Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название на одно из тех, которые марка запатентовала в июле 2019 года.
Letnews.ru 09:07
Общество

Белорусские пенсионеры получат пенсии сразу перед выборами — и с надбавкой

Минтруда никак не связывает данное решение с президентскими выборами, которые должны пройти в Белоруссии 9 августа.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
3
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
749
Авто

Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года

Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года.
Деловое.ТВ 07:53
10
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
683
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
350
Гаджеты

Рассекречены новые смартфоны Nokia

В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.
Lenta.ru 13:07
Политика

В США из-за коронавируса умер экс-кандидат в президенты

В США умер 74-летний Херман Кейн.
BFM.ru 13:21
1
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
395
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное