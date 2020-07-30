Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

По оценке неправительственного Национального бюро экономических исследований, замедление темпов экономического роста в Америке началось еще до пандемии КОВИД-19. ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
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ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете
 бюро экономического анализа министерства торговли страны.
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Футбол

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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

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Футбол

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Суд арестовал жителя Башкирии, зарезавшего жену на трассе под Саткой

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АиФ Челябинск 07:34
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

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RT на русском 03:17
Политика

Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna

Ранее агентство со ссылкой на представителя служб безопасности США сообщило, что китайские хакеры пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса американской компании Moderna.
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Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

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РИА Новости вчера в 04:55
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Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
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Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом

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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
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Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

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REGNUM вчера в 06:41
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Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

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Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

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Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2.
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

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Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

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Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

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В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

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