Экономика
Evo-rus.comВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
По оценке неправительственного Национального бюро экономических исследований, замедление темпов экономического роста в Америке началось еще до пандемии КОВИД-19. ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
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с чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете бюро экономического анализа министерства торговли страны.Вести.Ruвчера в 09:52
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Футбол
Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
Бразильский защитник Родриго Бекао, вероятно, вернется в московский футбольный клуб ЦСКА, за который он выступал в сезоне-2018/19, сообщает tuttocalciomercato24.com.
РИА Новости 04:22
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Футбол
Президент «Ростова» Арутюнянц: пандемия коронавируса спутала нам все
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц считает, что пандемия коронавируса сильно сказалась на результате команды в минувшем сезоне РПЛ.
РИА Новости 07:42
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру
Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
Спорт-Экспресс 07:44
Происшествия
Суд арестовал жителя Башкирии, зарезавшего жену на трассе под Саткой
Жителя Башкирии, который зарезал жену на глазах у детей на трассе в Челябинской области, отправили в СИЗО.
АиФ Челябинск 07:34
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Политика
Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna
Ранее агентство со ссылкой на представителя служб безопасности США сообщило, что китайские хакеры пытались украсть данные по разработке вакцины от коронавируса американской компании Moderna.
РБК 06:23
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
Происшествия
Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом
RT на русском 07:31
Игры
Stardew Valley получит коллекционное издание для Switch и PC
Игромания.ру 06:18
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета 07:18
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM вчера в 06:41
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Общество
Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа
Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2.
REGNUM 07:25
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Политика
Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату
Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:17
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
Культура
Съемки Тома Круза в космосе обойдутся в 200 миллионов долларов
Полноценное производство стартует после того, как Круз закончит съемки в седьмом и восьмом экшне про Итана Ханта (не раньше 2022 года).
Киноафиша России 06:36
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Автомобиль оснащается бензиновым двигателем на 2,7 литра мощностью 166 л.с. 30 июля в России стартовал прием заказов на обновленные Hilux и Fortuner.
Evo-rus.com 05:41
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Появилась информация, что свадьба Светланы Бондарчук состоится уже всего через пару недель, 15 августа.
Народные новости 06:36
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16