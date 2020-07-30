с чего всё началось

По оценке неправительственного Национального бюро экономических исследований, замедление темпов экономического роста в Америке началось еще до пандемии КОВИД-19. ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

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